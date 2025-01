Gli uomini preistorici erano vegetariani? La teoria che cambia tutto quel che sappiamo

In qualche momento perso nei milioni di anni di storia dell’uomo, l’inizio del consumo di carne è stato determinante per l’aumento delle dimensioni cerebrali e la sua conseguente evoluzione in Homo Sapiens. Non è ancora stato possibile stabilire il momento esatto, ma un team di scienziati del Max Planck Institute in Germania and dell’Università del Witwatersrand in Sudafrica, sembra essersi avvicinato: di certo a passare a una dieta carnivora non è stato l’australopiteco perché, stando a questo studio, la sua alimentazione sembra essere quasi totalmente vegetariana.

Australopitechi vegetariani?

Lo studio è stato effettuato su sette individui di australopiteco, un antenato dell’uomo con caratteristiche sia umane che da primate, vissuti in Sudafrica tra i 3,7 e i 3,3 milioni di anni fa, e si è basato sullo studio dello smalto dei denti. La presenza di alcuni isotopi dell’idrogeno presenti nei loro molari ha svelato una dieta molto più simile a quella degli erbivori presenti nello stesso ecosistema, come le antilopi, piuttosto che a quella di iene e tigri.

Tina Lüdecke, capo del team di ricercatori, spiega: “i nostri dati mettono in discussione la certezza che la carne fosse una componente cruciale dell’alimentazione degli australopitechi, nonostante alcuni esemplari siano stato ritrovati con utensili di pietra e ossa tagliate”. L’ipotesi su chi sia stato il nostro primo antenato a consumare abitualmente carne deve quindi spostarsi più in qua nel millenni, come spiega il coautore dello studio Alfredo Martínez-García: “lo scarso consumo di carne di mammifero è compatibile con l’ipotesi che un cambio nella dieta abbia giocato un ruolo chiave nell’espansione del cervello. Se avessimo scoperto che l’australopiteco consumava importanti quantità di carne avremmo dovuto concludere che le maggiori dimensioni del cervello delle successive specie di hominis non potevano derivare dal consumo di carne”.

Il mistero su chi abbia iniziato a mangiare carne, dando via all’evoluzione che ha portato alla comparsa dell’Homo sapiens circa 300mila anni fa resta, ma un dettaglio importante sulla nostra storia è stato svelato.