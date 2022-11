Glovo apre ai ticket restaurant: da oggi si potranno usare per pagare gli ordini

di Luca Venturino 9 Novembre 2022

Glovo ha appena annunciato di aver siglato un accordo di partnership in esclusiva con Edenred Italia, una collaborazione che di fatto apre la strada alla possibilità di utilizzare i cosiddetti ticket restaurant digitali per ordinare (e naturalmente pagare) dalla piattaforma di delivery in questione, sia dalla comodità delle mura casalinghe che per una pausa pranzo un po’ più movimentata in ufficio. Il servizio è già attivo a partire dalla giornata di oggi – mercoledì 9 novembre, per intenderci – in diciotto centri cittadini distribuiti lungo la lunghezza del nostro caro Stivale: MIlano, Roma, Torino, Firenze, Napoli, Genova, Bologna, Palermo, Bergamo, Ancona, Brescia, Cagliari, Novara, Olbia, Pescara, Prato, Treviso e Verona.

Novità e benefici della partnership

Se abitate in un luogo al di fuori della lista riportata poco sopra, tuttavia, non preoccupatevi: entro fine anno il servizio sarà attivo e perfettamente disponibile in tutte le 500 e oltre città in cui, di fatto, opera Glovo. L’obiettivo della partnership in questione, secondo quanto lasciato trapelare attraverso un comunicato stampa, è quello di arricchire ulteriormente la spendibilità dei buoni pasto digitali, in modo da offrire ai consumatori finali una modalità di fruizione più semplice e immediata rispetto a quella tradizionale.

“Siamo molto contenti di dare il benvenuto a Glovo nella nostra rete” ha commentato a tal proposito Agnieszka Piszczek, il nuovo Direttore Merchant di Edenred Italia, che ha sottolineato come l’accordo raggiunto possa permettere ai beneficiari dei ticket, come accennato, l’opportunità di un utilizzo più comodo e immediato. I nostri partner potranno offrire ai propri clienti la possibilità di usare i Ticket Restaurant anche per gli ordini da casa o dall’ufficio. Le abitudini delle persone, infatti, sono in continua evoluzione; abbiamo visto come l’affermazione dello smart working abbia portato con sé cambiamenti significativi che influiscono su modi e tempi di fruizione dei buoni pasto”. L’obiettivo, in altre parole, è quello di rendere uno strumento già di per sé malleabile ancora più flessibile, che può essere utilizzato virtualmente in ogni dove e in ogni tempo.

Le parole di Piszczek trovano risonanza anche in quanto dichiarato da Elisa Pagliarani, General Manager di Glovo Italia. “Siamo orgogliosi di aver stretto questa collaborazione con un’importante realtà come Edenred che ci consentirà di offrire ai nostri utenti un servizio ancora più completo, permettendo loro di usufruire dei buoni pasto all’interno della nostra piattaforma” ha spiegato. Anche i nostri numerosi partner della ristorazione avranno modo di allargare la loro clientela andando a intercettare anche un target diverso che potrà usufruire dei loro servizi attraverso i Ticket Restaurant”.