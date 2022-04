Good Morning Italia: debutta il nuovo programma con Joe Bastianich

di Luca Venturino 26 Aprile 2022

Un viaggio di tappa in tappa attraverso la nuova Italia, del cibo e della musica, con la compagnia di Joe Bastianich e dal narratore enogastronomico Paolo Vizzarri. Questo il nucleo che costituisce l’identità di Good Morning Italia, un nuovo format televisivo che debutterà stasera, martedì 26 aprile, su Sky Arte a partire dalle ore 20:40.

Mangiare e arte, dunque, racconto musicale ed enogastronomico che s’intrecciano… e poi Bastianich ha pure scritto e cantato la sigla, dai. L’ambizione del programma, che si declinerà su di quattro puntate, è quella di raccontare ognuno dei territori visitati secondo, per l’appunto, una narrazione duplice, enogastronomica e musicale: mentre Paolo Vizzarri si farà raccontare tutti i segreti del ristorante in cui è ospite partendo da Antonia Klugmann – L’Argine a Vencò e da Nino Rossi – Quafiz, fino a Davide Oldani – D’O a Matteo Baronetto – Ristorante Del Cambio; Joe si confronterà con cantanti come Malika Ayane, Stefano Belisari degli Elio e Le Storie Tese, Samuel e Brunori Sas.

Prima tappa? Il Friuli Venezia Giulia, che verrà vissuto sia come punto di partenza che di chiusura di ogni singola tappa, promuovendo un messaggio di rilancio attraverso la grande musica e l’alta cucina. “Una storia vale tutto” ha commentato Joe Bastianich “e qui raccontiamo storie per agitare le emozioni di una persona. Le storie hanno una potenza incredibile”.