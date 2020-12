Google: le ricette e i cibi più cercati nel 2020

Anche il 2020 è ormai giunto al termine. Un anno che, con molta probabilità, la maggior parte (se non tutte) le persone non vedono l’ora di lasciarsi alle spalle con la speranza di un 2021 decisamente meno problematico. Ma il 2020, se non altro, è stato un grande anno di riscoperta della cucina casalinga con gli italiani costretti in casa dal lockdown, ma quali sono state le ricette e cibi più cercati su Google?

Riguardo le ricette, la top10 degli italiani su Google vede al primo posto – ovviamente – l’intramontabile pizza, davanti a pane, cornetti, lievito madre, gnocchi di patate, plumcake, nutellotti, crepes dolci, meringhe e colomba.

Per quanto riguarda i cibi, nella sezione “Coltivare” troviamo invece i pomodori al primo posto, davanti a fragole, patate, zucchine, melanzane, avocado, basilico, cetrioli, peperoni e insalata.

Interessante nella voce “Come fare…?” la forte presenza di piatti, come il pane in casa – al primo posto – lievito di birra al terzo, pizza al quarto. Altro segnale che conferma la voglia da parte degli italiani di “spadellare” e sperimentare in cucina durante il lockdown.