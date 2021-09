Sono andate sold out le Google Original Chips, patatatine in edizione limitata che Mister G ha proposto in Giappone per il lancio dei nuovi Pixel 6.

di Manuela 20 Settembre 2021

Sono andate letteralmente sold out le Google Original Chips, le patatine in edizioni limitata che Mister G ha realizzato per il lancio promozionale dei nuovi smartphone Pixel 6.

Non affannatevi a cercare queste patatine: oltre ad essere andate subito in esaurimento, sono state lanciate solamente sul mercato nipponico. In pratica il colosso di Mountain View aveva deciso di regalare le Google Original Chips al pubblico giapponese in occasione del lancio autunnale dei Pixel 6.

Visto che il claim per questi cellulari si concentra sul fatto che sono i primi smartphone di Google dotati di chip genuini, ecco che Mister G ha pensato bene di realizzare delle chip genuine da gustare.

Il gioco di parole relativo a chip, in senso elettronico e in senso gastronomico, si riferisce alla produzione in casa Google del processore Tensor. Nel video promozionale (che trovate anche su YouTube), vengono mostrate le funzioni principali di questo nuovo smartphone, come la ricarica veloce e la comunicazione nfc per i pagamenti rapidi.

Inoltre nel video si vedono anche le Google Original Chips. Sono proposte in 5 gusti con i seguenti nomi:

Maria

Ai

Mei

Ken

Yuta

La cosa particolare, però, è che hanno le stesse sfumature dei Pixel 6. Devono essere piaciute un sacco, però, visto che sono andate subito in esaurimento. Chissà se Google le proporrà anche su altri mercati oltre che su quello giapponese?