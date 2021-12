Gordon Ramsay abbandona la California: il suo quartier generale si sposta in Texas

di Marco Locatelli 13 Dicembre 2021

Il popolare chef Gordon Ramsay trasferisce il suo quartier generale, la sede del suo impero di ristoranti denominata Gordon Ramsay North America, dalla California al nord del Texas, precisamente a Las Colinas (Dallas).

Nel frattempo, i grandi piani espansionistici del cuoco scozzese cominciano a prendere forma. Ramsay ha già assunto un team di uomini d’affari e chef per espandere il suo marchio in tutto il Nord America. Già dal prossimo anno Ramsay prevede di aprire 18 ristoranti in città come Boston, Miami e Chicago.

Il CEO di Gordon Ramsay North America, Norman Abdallah, supervisionerà inoltre l’apertura di 75 ristoranti di proprietà dell’azienda in tutto il paese nei prossimi cinque anni.

La disponibilità di chef e personale di supporto per i ristoranti, nonché le politiche fiscali favorevoli, sono ciò che li ha attratti a Dallas, ha spiegato Abdallah. “L’adeguamento del costo della vita (dalla California al Texas ndr) è piuttosto consistente”, ha aggiunto.