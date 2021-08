Gordon Ramsay apprezza un suo imitatore su TikTok al punto da invitarlo a cena

di Valentina Dirindin 17 Agosto 2021

Alla faccia di chi sostiene che non sia simpatico e autoironico: Gordon Ramsay è rimasto così colpito dalla sua imitazione fatta da un giovane TikToker che gli ha promesso in omaggio una cena.

Il fortunato imitatore è il diciottenne Jack Chalmers (che si fa chiamare @therealfemtom su TikTok) di Birmingham, nel Regno Unito, che ha visto accrescere notevolmente la sua popolarità dopo che il super chef ha condiviso sulla piattaforma social un suo video in cui lo impersona. Nel video, Chalmers crea una scena in cui immagina la reazione di Ramsay a un appuntamento della figlia minore Tilly.

Il super chef è stato al gioco, condividendo il video, seguendo Chalmers e scrivendogli in privato. “Ho deciso di mandargli un messaggio, ringraziandolo per tutta l’esposizione e facendogli sapere quanto lo rispetto e lo ammiro”, ha detto Chalmers a Insider. E, con sua somma sorpresa (“è stato un momento davvero surreale”, ha detto) il giovane TikToker si è ritrovato la risposta di Gordon Ramsay che si congratulava con lui e che gli diceva di avvisarlo qualora si fosse trovato in città, in modo da avere l’occasione di offrire una cena a lui e ai suoi amici.

Non è la prima imitazione che Chalmers fa del celebre chef televisivo (ha iniziato a gennaio scorso), ma è di certo quella che ha avuto il maggior successo, con oltre 40 milioni di visualizzazioni.