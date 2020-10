Gordon Ramsay aprirà un’hamburgeria da Harrods a Londra

Gordon Ramsay aprirà quest’anno un’hamburgeria gourmet nel famoso negozio Harrods, il centro commerciale di lusso di Knightsbridge a Londra.

Il punto vendita sarebbe il secondo del super chef dopo la sede originale di Las Vegas, negli Stati Uniti. La prima hamburgeria del Regno Unito: prima di una lunga serie, visto che Ramsay ha di recente dichiarato di voler aprire ben cinquanta punti vendita di questo tipo in Inghilterra, per quella che è, a suo dire, una “proposta gastronomica da un miliardo di dollari”.

La prima hamburgeria, quindi, non poteva trovare una location più iconica per servire i suoi hamburger gourmet conditi con “salse segrete” e serviti con patatine fritte tagliate a mano di contorno. Nessuna data di apertura è stata ancora confermata, anche se i rumors parlano già della fine dell’anno.

L’attività di ristorazione di Gordon Ramsay comprende attualmente 15 sedi a Londra, tra cui il Savoy Grill e il ristorante Gordon Ramsay, che da oltre 19 anni detiene tre stelle Michelin. Il gruppo ha poi altri 17 ristoranti sparsi in tutto il mondo, divisi in diversi marchi come Bread Street Kitchen, Gordon Ramsay Pub & Grill, Gordon Ramsay Steak e Gordon Ramsay Hell’s Kitchen.

