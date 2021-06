Gordon Ramsay e il suo hamburger con 20 ingredienti: fan non approvano

La star di Hell’s Kitchen dice che questo è l’hamburger perfetto, ma i suoi fan non sono per niente d’accordo. Eppure Gordon Ramsay ha usato 20 ingredienti per renderlo così speciale, tra cui tre tagli diversi di manzo.

Da quando in qua qualcuno osa contraddire il grande chef Gordon Ramsay, il terrore dei fornelli e dei cinque mari di capesante? Be’, sono per l’esattezza centinaia e centinaia di fan, che hanno scritto sul video da lui condiviso su Instagram che quella che ha proposto è “una schifezza“.

Il video conta già più di due milioni di visualizzazioni e quasi tremila commenti, di cui una gran parte non apprezzano l’impresa culinaria dello chef. Nonostante lui abbia proposto un hamburger con un assortimento generoso di ingredienti, tra cui burro aromatizzato alla mela, cipolla e pasta sfoglia. “Hamburger perfetto? Sì, perfetto per dislocare la mascella“. Ciò che i fan hanno infatti criticato maggiormente è l’incoerenza da parte di Gordon Ramsay: “Ti ho visto ridere nei ristoranti per hamburger estremamente grandi, impossibili da mordere e ora rispondi con questa mostruosità..”

Ed è così che il giudice del noto programma culinario di fama mondiale è passato dall’altra parte della tribuna ed è stato giudicato aspramente: dopo tutto quello che lo chef ha sempre sostenuto in merito agli hamburger e al “patty”, non è accettabile per i fan attenti che proprio lui proponga “una polpetta dalle dimensioni di una palla di softball“.