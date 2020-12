Gordon Ramsay sbarca su Tik Tok e distrugge le ricette degli utenti

Gordon Ramsay è sbarcato su Tik Tok da qualche mese. Se vi state chiedendo per fare cosa, la risposta è semplice: per distruggere le ricette degli utenti. Se avete provato sempre invidia per chef e aspiranti cuochi bistrattati da Ramsay in Hell’s Kitchen o MasterChef USA, ecco che potreste provare l’ebbrezza di venire blastati, culinariamente parlando, da Ramsay su Tik Tok.

Se andate sul profilo Tik Tok dello chef, troverete parecchi video di questo genere. In alcuni si chiede come sia possibile che quei “mappazzoni” in stile Bruno Barbieri, chiamiamoli così, possano essere spacciati come frutto delle sue ricette. E’ il caso, per esempio, di un giovane cuoco che tenta di replicare un suo piatto con le uova, facendo anche vedere il video originale in cui Ramsay lo prepara: il risultato è quello di un’informe poltiglia giallastra che non assomiglia per niente al piatto dello chef.

In altri, invece, letteralmente demolisce le ricette e i piatti degli aspiranti chef. In mezzo a una giungla di falsi elogi (confessate: anche voi avete un contatto su Facebook o Instagram che pubblica le sue ricette, osannato e lodato dagli amici per quelli che a voi sembrano – e sono – dei “mappazzoni” marrone inguardabili degni delle migliori produzioni della passeggiata del vostro cane), ecco che ci pensa Gordon Ramsay a rimettere in riga i sedicenti chef.

In un video, per esempio, parla della preparazione di un hamburger da parte di un utente. Ramsay gli dice chiaramente che mettere le patatine in busta su un hamburger è una pessima idea. Anzi: gli dice che questo è il modo migliore per rovinare un cheeseburger. Ma non finisce qui: dopo lo strato di patatine in busta, l’aspirante cuoco mette del formaggio e poi un altro hamburger. A questo punto Ramsay sbotta: se quello è un hamburger, lui diventa vegano!