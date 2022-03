Gordon Ramsay e Michael Symon: nuovi ristoranti (e riaperture) in arrivo a Las Vegas

Novità a Las Vegas: Gordon Ramsay sta per aprire un nuovo ristorante (l'ennesimo), mentre Michael Symon riapre il Mabel's al Palms Casinò.

Novità in arrivo a Las Vegas: Gordon Ramsay sta per aprire il suo nuovo ristorante (l’ennesimo nella città), mentre Michael Symon è pronto a riaprire i battenti del Mabel’s al Palms Casinò.

Andiamo con ordine e partiamo da Gordon Ramsay. Il celebre e irascibile chef, che ha da poco dichiarato come la pandemia sia stata utile per eliminare tutti i “ristoranti di merda”, parole sue, ha deciso di aprire un altro ristorante nella scintillante Las Vegas.

A dare l’annuncio è stato il casinò Harrah’s: il ristorante di Ramsay prenderà il posto lasciato vacante dell’Oyster Bar. Qui aprirà i battenti il secondo Ramsay’s Kitchen del paese, il primo lo potete trovare nel quartiere di Back Bay a Boston. Inoltre questo sarà il sesto locale di Ramsay a Las Vegas.

Il ristorante avrà 240 posti e includerà un bancone del pesce a sette posti. Non mancheranni, poi, un bar e una sala da pranzo privata. Nel menu figureranno classici cavalli di battaglia di Ramsay, fra cui il manzo alla Wellington e il budino al caramello. Non si sa ancora molto di questo locale, anche se un comunicato stampa ha fatto sapere che il menu trae ispirazione dalla cucina personale di Ramsay, trasportando gli ospiti in un viaggio culinario intorno al mondo.

Ah, il ristorante aprirà solamente in autunno.

Passiamo, poi, a Michael Symon. Se ricordate lo chef di Cleveland aveva parto il Mabel’s BBQ nel Palms Casinò nel dicembre 2018. Poco dopo era arrivata anche l’apertura del ristorante Sara’s a inizio 2019. Solo che poi è arrivata la pandemia e il Palms era stato chiuso a marzo 2020, non sapendo quali ristoranti sarebbero stati riaperti una volta che il Casinò fosse tornato in attività con la nuova gestione.

Adesso, però, si è venuti a sapere che Michael Symon riaprirà il Mabel’s. Il menu pare che sia rimasto invariato, con tanto di pancetta di maiale affumicata, hamburger e un sacco di contorni. Anche gli spazi e gli ambienti sono rimasti identici, assomigliano come sempre al West Side Market, la più antica food hall di Cleveland. Sarà riattivato il patio e gli appassionati potranno seguire gli eventi sportivi sui televisori di cui il ristorante è dotato.

Non si sa, invece, ancora nulla di una possibile riapertura del Sara’s. E non si sa neanche quando riaprirà il Palms, ma visto che di recente sono stati pubblicati degli annunci di assunzione, è lecito pensare che l’apertura sia imminente.