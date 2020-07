Gordon Ramsay, Gino D’Acampo e Fred Sirieix in un nuovo programma on the road

Gordon Ramsay, Gino D’Acampo e Fred Sirieix condurranno un nuovo programma televisivo on the road, che li porterà a scoprire cucine e paesaggi tra Italia, Scozia e Francia. “Gino, Gordon & Fred – Amici Miei” porterà i tre personaggi, di tre diverse nazionalità, in giro per i rispettivi Paesi a bordo di un camer. Lo sow debutterà giovedì 2 luglio in esclusiva su DPlay Plus.

Fred Sirieix è un maître d’hôtel francese già noto al pubblico televisivo, così come Gino D’Acampo (all’anagrafe Gennaro D’Acampo), cuoco di Torre del Greco che vive e lavora nel Regno Unito. D’Acampo in Italia è conosciuto soprattutto per il programma “Restaurant Swap – Cambio Ristorante”, e ora torna con un nuovo show on the road in compagnia del più celebre chef televisivo e del maitre francese.

I tre partiranno proprio dalla terra originaria di D’Acampo, viaggiando attraverso la Costiera Amalfitana, alla scoperta dei sapori e dei profumi della cucina e delle materie prime della Campania. Ovviamente, grande protagonista sarà la pizza, regina indiscussa della regione. Poi i tre si trasferiranno in Sardegna, nel Golfo degli Aranci.

Nelle due puntate successive sarà la volta della Francia nel bacino di Arcachon, patria delle ostriche. Infine, sarà il turno di Gordon Ramsay di condurre i suoi compagni di viaggio attraverso la sua terra: i tre si dirigeranno in Scozia tra le splendide scogliere dell’arcipelago delle Ebridi.

