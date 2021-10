Gordon Ramsay ha detto che la cucina greca è migliore di quella italiana

di Valentina Dirindin 3 Ottobre 2021

Mare cristallino, tanta cultura intorno e una tradizione gastronomica senza pari: secondo voi questa descrizione appartiene alla Grecia o all’Italia? Non ha dubbi Gordon Ramsay, che non teme di far incattivire tutti i suoi numerosissimi fan italiani sostenendo che la cucina greca sia migliore di quella italiana.

Ne è proprio convinto, lo chef più popolare del pianeta, e lo sostiene più volte nel corso di una conversazione sul tema con uno scioccatissimo Gino D’Acampo durante una puntata del loro nuovo show, “Gordon, Gino e Fred Go Greek”. “Onestamente, penso che la cucina greca sia migliore della cucina italiana”, ha detto Ramsay a un incredulo D’Acampo. “No, non sei serio”, ha risposto lui. E invece Ramsay era proprio serio, e ha ribadito la sua convinzione.

L’argomentazione principale a sostegno della sua tesi era quella sulla longevità dei Greci, aiutata – sostiene Ramsay – proprio dalla qualità dell’alimentazione. “Vivono più a lungo qui in Grecia”, ha detto lo chef. D’Acampo ha provato a sostenere che anche l’alimentazione italiana è salutare da quel punto di vista, spiegando a Ramsay che “è una delle diete più famose del mondo”, ma non c’è stato nulla da fare, lo chef è rimasto fermo sulla sua convinzione.

E dunque noi chi siamo per smentirti, caro Gordon Ramsay? Nessuno. Dunque va’, e insegna al mondo a mangiare la moussaka.