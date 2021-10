Gordon Ramsay: i suoi hamburger stroncati dalle recensioni online

di Valentina Dirindin 23 Ottobre 2021

Gli hamburger londinesidi Gordon Ramsay non stanno riscuotendo un grande successo, almeno a giudicare dalle recensioni online che, semplicemente, li stroncano. Insipido, piccolo, terribile, servito in ritardo: è una debacle in piena regola quella dello “Street Burger restaurant” di West Kensington High Street, il burger bar dell’impero gastronomico del super chef televisivo.

“Se vi piacciono gli hamburger al sangue non ci mettete proprio piede”, scrive un utente su TripAdvisor. “La politica del locale è quella di servire la carne ben cotta, il che si traduce in hamburger insipidi e duri come un mattone”.

Su un totale di 53 recensioni su TripAdvisor, il Sun fa notare che venti sono totalmente negative. Due lo giudicano “nella media”, sei come “molto buono” e le restanti recensioni ne parlano in maniera pienamente soddisfatta. Ma sono le recensioni negative, come sempre, a bruciare di più e a far parlare di sé.

Soprattutto quando stroncano un locale blasonato o presunto tale. Ed è pur vero che, proprio per questo, gli hater si sentono in diritto di scatenarsi: andiamo nell’hamburgeria di Gordon Ramsay per poi demolirla su TripAdvisor è un gioco a cui ci sembra facile facile giocare. Quindi, in fondo, non ci stupisce che il risultato dei commenti online penda dal lato negativo della bilancia. Perfino quando c’è chi descrive quello mangiato nel ristorante dello chef più famoso del mondo come il “peggiore hamburger di sempre”.