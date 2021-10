Gordon Ramsay: il ricordo commosso della moglie per il figlio nato morto

di Valentina Dirindin 18 Ottobre 2021

È stato un ricordo commosso quello di Tana, moglie dello chef Gordon Ramsay, per il loro figlio nato morto a giugno del 2016. Tana Ramsay ha affidato il suo pensiero per il defunto figlio Rocky, perso a causa di un aborto spontaneo cinque anni fa, alla sua pagina Instagram: lo ha fatto nel giorno che sarebbe stato quello del compleanno del bambino, che casualmente ha coinciso anche con la “Baby Loss Awareness Week”.

“Se tutto fosse andato come speravamo ieri, 14/10/21, sarebbe stato il quinto compleanno del nostro bambino Rocky”, ha scritto Tana nel suo post “il giorno in cui avrebbe dovuto nascere, non quello in cui è nato, troppo piccolo per sopravvivere”, ha proseguito la moglie dello chef. “Non passa giorno in cui non pensiamo a lui, ma non doveva essere così. Abbiamo continuato ad essere fortunati e saremo eternamente grati, ma ricorderemo sempre il nostro angelo bambino con un cuore che scoppia di amore e tante tante lacrime”.

Tana ha poi concluso il suo post con una citazione dell’attivista Elizabeth Edwards: “Se conosci qualcuno che ha perso un figlio e hai paura di menzionarlo perché pensi di poterlo rattristare ricordandogli che è morto, sappi che non si è dimenticato la sua morte. Non glielo stai ricordando, gli stai dicendo che ti ricordi che è vissuto. E questo è un grande, grande dono.”