Gordon Ramsay: la moglie in vestito da sposa per i 25 anni di matrimonio

Tana Ramsay, moglie di Gordon, ha festeggiato i venticinque anni di matrimonio con suo marito dimostrando come le stia ancora bene, nonostante il tempo trascorso, il suo abito da sposa.

di Valentina Dirindin 4 Agosto 2021

Tana Ramsay, moglie del super chef Gordon Ramsay, ha deciso di celebrare i venticinque anni di matrimonio insieme al cuoco più famoso del mondo di nuovo indossando il suo abito da sposa.

In un video su Instagram, si vede Tana con un abito molto semplice, tradizionalmente bianco, che fa la ruota con la gonna come una bambina felice con il suo abito da principessa. Felice, e pure orgogliosa di sé stessa e della sua forma fisica:

“Venticinque anni e cinque gravidanze dopo sono contenta di dire che mi sta ancora bene”, ha scritto la moglie di Gordon Ramsay come didascalia del minivideo. In effetti, bisogna ammettere che non è da tutte, soprattutto quando si è sposate con qualcuno che sa cucinare. Il video è stato visto 120mila volte su Instagram, e ha catturato – tra gli altri – l’attenzione dell’ex calciatore David Bechkam, da sempre molto amico della coppia, che ha fatto i complimenti a Tana Ramsay con tanto di emoji a cuoricino.

L’anno scorso era stato invece Gordon a celebrare il ventiquattresimo anniversario di matrimonio, pubblicando una foto inedita di loro due sorridenti e in abito da cerimonia, proprio nel giorno in cui si sono sposati. Chissà se ora lo chef accetterà la sfida di sua moglie e proverà a rientrare nel suo abito da sposo?