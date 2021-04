Avete presente The Apprentice, il reality show sull’imprenditoria condotto in Italia da Flavio Briatore (e in America da Donald Trump)? Bene, in Inghilterra sta arrivando la versione per gli chef, e la condurrà Gordon Ramsay.

Ce lo immaginiamo, con la sua solita tempra molto accondiscendente, a godere nel dire allo chef incapace di fare i conti “sei fuori”, come faceva Briatore da dietro la sua scrivania fronte telecamera. Ma in effetti, scherzi a parte, era anche ora che qualcuno mettesse in luce il fatto che la ristorazione è sì saper cucinare, ma è anche un ramo imprenditoriale mica da ridere, e per aprire un locale bisogna tenere parecchio conto di quest’ultimo aspetto.

“The Chefs Apprentice” – questo il titolo dello show – entrerà in produzione quest’estate per l’emittente BBC, e vedrà 12 concorrenti sfidarsi sul lato imprenditoriale della cucina. Il vincitore riceverà un investimento che promette di cambiare la sua vita imprenditoriale.

“Il futuro della nostra industria alimentare non è mai stato così entusiasmante” ha dichiarato Gordon Ramsay annunciando il nuovo programma televisivo, forse con un filo troppo di positività sul futuro della ristorazione, visto il periodo. “Non vedo l’ora di viaggiare nel paese per portare alla luce alcuni dei più grandi talenti imprenditoriali britannici”.

E speriamo solo di non veder finire Gordon Ramsay a capo del Paese, che non si sa mai, visto come è andata a finire negli Stati Uniti.

