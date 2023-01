Gordon Ramsay: le patatine da 8 sterline al Savoy Grill fanno infuriare il web

Al volubile web le patatine fritte da 8 sterline al savoy Grill di Gordon Ramsay non sono proprio piaciute: troppo care e non sono neanche così buone.

di Manuela Chimera 17 Gennaio 2023

Eh niente: al web quelle patatine fritte da 8 sterline al Savoy Grill di Gordon Ramsay proprio non sono andate giù. Pare che su TripAdvisor i clienti stiano facendo piovere recensioni negative. E tutto per colpa di quelle patatine fritte considerate troppo care. Che poi, andando a mangiare delle patatine fritte da Gordon Ramsay, quanto pensavano di spendere? Quanto quelle pagate dal kebabbaro sotto casa?

Gordon Ramsay: troppo care le sue patatine fritte

Londra ormai dovrebbe esserci abituata all’aumento dei prezzi causato dall’inflazione, soprattutto nel settore della ristorazione. D’altra parte, da qualche mese, ormai è purtroppo diventata la normalità quella di pagare una pinta di birra 7 sterline.

Solo che, a quanto sembra, i londinesi sono rimasti letteralmente scioccati di fronte ai prezzi di prodotti considerati innocui e abbordabili da tutti. E fra di esse spiccano proprio le patatine del Savoy Grill di Gordon Ramsay.

Un utente su TripAdvisor ha scritto che le patatine mangiate qui erano state “molto deludenti”. Secondo l’utente non erano state tagliate a mano e cotte come ci si aspetterebbe in un posto del genere, bensì erano delle normali patatine surgelate, regolari e abbastanza inspide.

Un altro utente si è lamentato del fatto di aver dovuto pagare 16 sterline per due porzioni di patatine (anche se mi chiedo cosa ci sia di così difficile nel leggere il prezzo sul menu prima di ordinare: se una porzione costa 8 sterline, 2 costano 16 sterline. Matematica di base, 8×2=16).

LEGGI ANCHE Gordon Ramsay prova a difendere la carriera di “chef” di Brooklyn Beckham

In realtà basterebbe leggere prima i prezzi sul menu per rendersi conto che se ti ostini a voler mangiare da Gordon Ramsay, spendi un po’ di più. D’altra parte i prezzi del Savoy Grill vanno dalle 32 alle 100 sterline per le portate principali, mentre una selezione di contorni o una porzione di patatine costano 8 sterline. E anche i dolci hanno prezzi un po’ più cari: si va dalle 16 alle 18 sterline.

Per non parlare, poi, della carta dei vini. Lunga 42 pagine, fra le sue offerte spiccano champagne Dom Pérignon e Krug, oltre che Chateau d’Esclans Garrus per il rosé e Chateau d’Yquem Sauterns per i suoi vini dolci.

Perché dunque lamentarsi per le patatine da 8 sterline? Il menu è esposto, i prezzi pure, le recensioni sono ovunque, se non vuoi spendere 8 sterline per una porzione di patatine semplicemente vai altrove. Anche se, a ben vedere, se le recensioni sono veritiere, qualche miglioria su queste patatine in cucina potrebbero anche farla. Comunque anche il nuovo Fish & Chips di Gordon Ramsay a New York non ha convinto le aspettative, sia come location che come menu.