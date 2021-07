Gordon Ramsay paga il matrimonio di una coppia dopo averlo disturbato

Gordon Ramsay ha dovuto pagare una coppia britannica per aver disturbato il loro matrimonio.

Non sempre dunque lo chef più famoso del mondo è un ospite gradito: c’è chi farebbe carte false per averlo tra gli invitati del proprio ricevimento di nozze e chi invece se lo ritrova imbucato e proprio non riesce a farsela andar giù.

È successo ad esempio a una coppia a Newquay, in Cornovaglia, che qualche settimana si è sposata, coronando il sogno di una vita. Senonché nel sogno all’improvviso ha fatto irruzione il nuovo programma della BBC “Future Food Stars”, condotto appunto dallo chef.

I due sposi, Charlie e Laura, hanno infatti improvvisamente scoperto che dovevano condividere il loro ricevimento con la troupe televisiva, che proprio lì avrebbe girato nello stesso giorno.

“Entrambi abbiamo lavorato così duramente per risparmiare per quel giorno e ci siamo sentiti come comparse in uno spettacolo”, ha detto Charlie al The Sun, aggiungendo anche che le fotografie del loro matrimonio sono state rovinate dalla presenza della troupe.

Sempre secondo quanto riporta il The Sun, comunque, Gordon Ramsay si è comportato da signore, visto che lo Studio Ramsay avrebbe ripagato i costi del matrimonio “rovinato” della coppia: 1300 sterline di ricevimento, pari a circa 1800 euro.

[Fonte: The Sun]