Gordon Ramsay recensisce le ricette su TikTok: “quel panino è idiota”

Gordon Ramsay ha deciso di ricilarsi come giudice di TikTok, probabilmente sfruttando la sua precedente esperienza a Masterchef. Lo chef superstar ha iniziato a pubblicare una serie di video chiamati “#RamsayReacts”, filmando le sue reazioni alle clip di cucina in tendenza su TikTok.

Così, per esempio, Ramsay ha stroncato la preparazione gastronomica della celebre food blogger My Nguyen. In fondo, non gli si può neanche dare torto, visto che lei ha preparato “un panio a basso contenuto di carboidrati con peperone e crema di formaggio”, in cui al posto del pane c’era il peperone, riempito con gli ingredienti. Insomma, un peperone – sandwich, in cui tra i due strati di verdura erano inseriti spinaci, fette di tacchino e formaggio spalmabile.

Gordon Ramsay ha guardato il video della TikToker senza nascondere qualche smorfia di orrore. “Questo non è un panino”, ha poi detto lo chef. “Mia giovane signora, il suo è un panino idiota”, ha esclamato, senza usare troppi mezzi termini, come da sua abitudine quando si erge nei panni di giudice, televisivo o social che sia.

La food blogger, comunque, ha preso bene la stroncatura, dicendo che la recensione di Gordon Rmasay l’aveva divertita e -anzi – onorata. Chissà cosa si inventerà ora per attirare di nuovo la sua attenzione.

[Fonte: Insider Food]