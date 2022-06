Gordon Ramsay: studenti scovano un trucco per mangiare pizza gratis nei suoi all-you-can-eat

di Manuela 27 Giugno 2022

Se Gordon Ramsay fallirà, sarà tutta colpa di questi studenti. Ovviamente il tutto detto con tono ironico visto che il trucco (chiamiamolo così, dai) scoperto da alcuni di loro per mangiare gratis per tutta la settimana nelle pizzerie all-you-can-eat dello chef è un po’ un “maddai? Non ci ha mai pensato nessuno”.

Cioè, il trucco in questione consiste in pratica nell’unire una pizzeria con modalità di consumo in stile all-you-can-eat con una doggy bag ben celata. Quello che gli studenti hanno fatto è semplice: hanno nascosto dei contenitori Tupperware e li hanno riempiti con abbastanza fette di pizza da poterci mangiare per una settimana.

Matt Waters, 18 anni, ha spiegato che lui e i suoi amici sono andati in una filiale di una delle pizzerie di Gordon Ramsay, quelle che offrono menu all-you-can-eat a 16 sterline a persona. Qui si trova una selezione di pizza margherita classica, ai peperoni, alle melanzane e al mais che viene costantemente rifornita: tu paghi 16 sterline e puoi mangiare tutta la pizza che vuoi.

Ovviamente è sottinteso che tu la possa mangiare nel locale, ma questi studenti del Trinity Laban Conservatoire of Music and Dance hanno nascosto dei Tupperware nelle borse, riempiendoli con più di 25 fette di pizza da portarsi a casa per mangiarle in un secondo momento. I ragazzi hanno debitamente immortalato tutto in un video che hanno poi pubblicato sostenendo tutti soddisfatti che grazie alla pizza all-you-can-eat di Gordon Ramsay ci mangeranno per un’intera settimana.

Essendo studenti squattrinati, hanno subito fiutato l’occasione e hanno cercato di sfruttarla al meglio. Ovviamente sanno benissimo che non potevano fare ciò che hanno fatto, visto che hanno cercato di agire in modo da non farsi beccare dallo staff.

Il che ci rende un po’ confusi: sai che forse hai fatto una cosa un tantino illegale (e lo sai perché lo hai fatto di nascosto dai camerieri, altrimenti ti saresti limitato a chiedere loro se potevi portare via negli appositi sacchetti d’asporto la pizza avanzata nei piatti al posto di fartene portare un’altra e nasconderne la metà nei Tupperware), ma fai un video, lo posti sui social e te ne vanti anche?

Qualche utente, in effetti, gli ha fatto notare l’incongruità del loro essere diabolicamente furbi: questi ragazzi lo sanno che le pizzerie di Gordon Ramsay hanno le videocamere di sorveglianza a circuito chiuso? E che loro hanno appena confessato pubblicamente quanto fatto, rivelando anche quale sia la scuola da loro frequentata? Chissà come Gordon Ramsay, noto per il suo carattere tranquillo e bonario, prenderà questa furbata fatta a sue spese?