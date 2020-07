Gordon Ramsay super star di Tik Tok: 5000 sterline per un post

Il The Sun ha messo in classifica le star inglesi di Tik Tok e in cima a tutti c’è lo chef Gordon Ramsay, che secondo il giornale guadagnerebbe quasi 5000 sterline con un post.

Un risultato che in realtà è frutto di un lavoro di squadra, così come avviene in cucina: ad essere acclamati sull’ultimo dei social network di tendenza, infatti, sono in realtà tutti i membri della famiglia Ramsay. In particolare, Ramsay e i suoi figli si sono ingegnati per intrattenere il pubblico durante il lockdown, per esempio con video simpatici girati da Gordon e dalla sua figlia diciottenne Tilly.

Questo li ha premiati, facendogli guadagnare, sempre secondo il The Sun, la bellezza di 142mila sterline. Cifra che, divisa tra i 29 video fatti in totale dalla famiglia dello chef, porta all’interessante somma di 4900 sterline per ogni post. Sei milioni i follower di Ramsay su Tik Tok, social che lo chef ha avuto l’intelligenza e la lungimiranza di utilizzare in maniera ironica e divertente. Per esempio, in uno dei video più amati dai suoi follower, lui e sua figlia Matilda, detta Tilly, stanno cucinando insieme, quando una spruzzata di pepe come in una formula magica cambia tutto. Et voilà, i due si ritrovano improvvisamente a ruoli invertiti, con lo chef strizzato nell’abitino bianco della figlia.

[Fonte: The Sun]