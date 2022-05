Gordon Ramsay vende la casa in Cornovaglia per 7,5 milioni di sterline

di Marco Locatelli 9 Maggio 2022

Gordon Ramsey ha venduto una delle sue case in Cornovaglia (Francia) per la cifra record di 7,5 milioni di sterile (8,77 milioni di euro), la più alta mai registrata nella contea per una transazione immobiliare.

La Daymer Bay House di Trebetherick – una proprietà con sei camere da letto, quattro bagni, una piscina e un campo da tennis situata su un ettaro di terreno – è stata venduta a marzo dello scorso anno, quando la “corsa allo spazio” alimentata dalla pandemia ha fatto salire i prezzi delle case in località pittoresche e più rurali.

Il famoso chef, che ha un patrimonio netto stimato di 208 milioni di euro, ha realizzato un discreto profitto dalla vendita, avendo pagato la super villa 5,15 milioni di sterline nel 2016. Ora ha una sola proprietà in Cornovaglia.

La vendita è stata la più costosa in Cornovaglia l’anno scorso, secondo i documenti del catasto. Si ritiene inoltre che sia la più costosa villa mai venduta in Cornovaglia, soppiantando la Polwartha in Rock che nel 2007 è stata venduta per 6,5 milioni di sterline (7,60 milioni di euro), come scrive Cornwall Live.

Ramsay è apparso fuori dalla Daymer Bay House di Trebetherick in un segmento del programma This Morning, in compagnia della figlia Matilda, quando la famiglia ha trascorso in Cornovaglia del tempo durante il primo lockdown nel 2020.

Proprio lo scorso marzo Ramsay è stato criticato per aver dichiarato di non amare particolarmente i residenti locali, alcuni dei quali si sono lamentati dei suoi piani di ristrutturazione in passato, ma “ama assolutamente” la contea.