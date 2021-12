Gordon Ramsey Burger apre per la prima volta a Chicago

di Luca Venturino 20 Dicembre 2021

Gordon Ramsey Burger approda ufficialmente Chicago, festeggiando nella giornata di venerdì 17 dicembre l’inaugurazione del primo locale della catena nella Windy City, e più precisamente nel quartiere Near North. Si tratta in tutto del terzo ristorante del brand, dopo i due aperti a Las Vegas e Londra.

Il menu è ricco di piatti particolari e unici come l’Hellfire Chicken Wings, il Chipotle Dawg e un frullato Oreo Crème Brûlée. Se siete abbastanza fortunati da essere in viaggio e di capitare dalle parti di Chicago, potrete trovare il locale in 2 E, Ontario St., mentre l’orario di apertura è dal lunedì al sabato dalle 11 del mattino fino alle 23, mentre la domenica chiuderà anticipatamente alle 21 (l’orario di apertura rimane invece lo stesso).