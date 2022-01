Gordon Ramsey, la figlia Matilda lo sfotte su TikTok

di Luca Venturino 6 Gennaio 2022

Gordon Ramsey e famiglia sono in vacanza alle Maldive per celebrare l’anno nuovo, e la figlia 20enne Matilda ha colto l’occasione per dare un voto ai vari comportamenti del padre nel corso della vacanza, e postare il tutto su TikTok. Dopotutto, non vi siete mai chiesti come si comporta chef Ramsey quando potrebbe (e dovrebbe) rilassarsi, lontano dai riflettori e dai calori della cucina?

Pessimo inizio per la prima prova, che valuta la reazione dello chef al jetlag. Qui Ramsey totalizza solamente un 2/10, e viene ripreso mentre, stremato, giace coricato su di un lettino. I voti, però, scendono ancora: Gordon Ramsey si becca un 1/10 per aver portato in bici il suo figlio più piccolo (nonché il suo preferito) e costringendo le donne di casa a camminare, e poi uno 0/10 per aver tenuto il muso durante i festeggiamenti di Capodanno. Lieve miglioramento per il modo in cui batte il piede a ritmo di musica, 5/10, e poi un 100000/10 per essersi lasciato andare ai festeggiamenti. Altro voto alto durante la gita in dune buggy, con un 50/10, ma poi ecco tornare le insufficienze: -100/10 per aver criticato la cucina del posto come se stesse lavorando, e poi -2000/10 per essersi rotto le scatole di sopportare la sua famiglia e aver deciso di andare a fare snorkeling da solo.