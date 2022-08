Gragnano, incendio in un ristorante: otto feriti tra i clienti

di Luca Venturino 28 Agosto 2022

La spensieratezza del sabato sera spezzata dallo scoppio di un incendio: è quanto capitato nella serata di ieri, sabato 27 agosto, in un ristorante situato in piazza Cipresso, a Gragnano, comune inscritto nella città metropolitana di Napoli. Secondo quanto fatto trapelare dai rapporti degli agenti delle forze dell’ordine e dei vigili del fuoco intervenuti per domare il rogo, le fiamme avrebbero distrutto completamente la struttura esterna del locale in questione anche se pare che le aree interne ne siano uscite completamente indenni. Lo stesso non si può dire, purtroppo, per otto dei clienti lì presenti, naturalmente occupati a consumare la cena.

Di questi otto feriti, ben sette hanno riportato lievi ustioni e hanno dunque ricevuto le cure del caso dal personale medico del Pronto Soccorso San Leonardo di Castellammare di Stabia, salvo poi essere dimessi senza ulteriori complicanze. Uno di loro, invece, un ragazzo di 25 anni originario di Calvizzano, ha riportato ustioni più serie e diffuse in varie parti del corpo: le autorità sanitarie hanno ritenuto opportuno trasferirlo all’ospedale Cardarelli del capoluogo campano, anche se di fatto non si trova in pericolo di vita. Secondo gli accertamenti svolti dai vigili del fuoco il rogo si sarebbe originato dalla zona barbecue del locale, per poi propagarsi nel resto del dehor. I carabinieri di Gragnano e i militari della sezione operativa della compagnia di Castellammare di Stabia, nel frattempo, hanno sequestrato l’area per sottoporla alle indagini del caso.