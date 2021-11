Gran Bretagna, Harrods: in sciopero i dipendenti del ristorante

Harrods in Gran Bretagna non solo è in perdita per 68 milioni di sterline, ma ha anche i dipendenti del ristorante in sciopero.

di Manuela 5 Novembre 2021

Problemi per Harrods in Gran Bretagna: non solo ha un buco di 68 milioni di sterline, ma adesso i dipendenti del ristorante sono in sciopero.

A causa delle restrizioni anti Covid-19, i grandi magazzini Harrods di Londra hanno visto dimezzate le entrate dello scorso anno, il che ha provocato una colossale perdita di 68 milioni di sterline.

Pertanto ha deciso di ridurre il personale e rinunciare ai dividenti con i proprietari del Quatar (ricordiamo che Harrods nel 2010 è stato acquisito dal ramo di investimenti del fondo sovrano del Qatar, Qatar Holding, per una cifra stimata di 1,5 miliardi di sterline).

Ma i dipendenti del ristorante non ci stanno e stanno scioperando per protesta. Fino a gennaio 2020, Harrods guadagnava qualcosa come 125 milioni di sterline l’anno. Tuttavia, a causa della pandemia, l’azienda ha spiegato che è improbabile vedere i dividendi per almeno altri due anni.

Inoltre Harrods ha deciso di tagliare i posti di lavoro già l’anno scorso. L’AD Michael Ward aveva spiegato che il calo del numero dei turisti e la necessità di distanziamento sociale stavano avendo un “enorme impatto sulla loro capacità di commerciare”.

E adesso i camerieri e gli chef di Harrods, rappresentati da United Voices of the World, hanno annunciato che nella settimana di Natale avrebbero indetto uno sciopero: avevano chiesto che il loro stipendio fosse aumentato a 12 sterline l’ora al posto delle attuali 9.

A quanto pare Harrods non ci sente da questo orecchio e ha ribadito che i costi di importazione sono aumentati di 500 milioni di sterline a causa di spese amministrative e tasse aggiuntive, mentre la rimozione degli acquisti duty-free per i turisti avrebbe duramente colpito il commercio.

Per far fronte a tutto, l’azienda ha affermato di aver esteso di 18 mesi i termini di un prestito di 620 milioni di sterline e di una linea di credito di 200 milioni di sterline, rimborsabili ad aprile del prossimo anno. Secondo Harrods, hanno un programma solido che riporterà il business ai livelli precedenti, ma sanno bene che la ripresa richiederà tempo.