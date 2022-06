Grana è solo Padano: la sentenza del Tribunale di Venezia tutela il Consorzio

Vittoria per il Consorzio di Tutela: il termine "Grana" non è generico, e può essere associato solo alla DOP "Grana Padano".

di Luca Venturino 13 Giugno 2022

Il Grana è solo ed esclusivamente Padano: così la sentenza del Tribunale di Venezia, che ha per l’appunto accolto in pieno le tesi presentate dal Consorzio di Tutela. L’illecito riguardava l’utilizzo del termine “grana” da parte della ditta Brazzale, che lo impiegava nell’ambito della comunicazione dei loro beni commerciali per indicare un formaggio prodotto in Repubblica Ceca.

“Il termine Grana, tra i formaggi, è associabile esclusivamente al Padano” ha commentato a tal proposito Stefano Berni, direttore del Consorzio, che di fatto – stando a quanto sentenziato dal Tribunale del capoluogo veneto – ha sottolineato come ogni tentativo di chiamare Grana un formaggio similare costituisce a tutti gli effetti una illecita evocazione della Dop, nonché concorrenza sleale per scorrettezza professionale. Brazzarle dovrà rimuovere e cessare di utilizzare il termine “grana” in tutte le forme di comunicazione rivolte a terzi, anche a mezzo web o social network, diffuse dell’azienda.

“Una sentenza che tutela le Dop Igp e i prodotti simbolo del nostro Made in Italy e che adesso può rappresentare un precedente per la difesa di altre denominazioni come l’Aceto Balsamico di Modena IGP per quanto riguarda l’uso della parola Balsamico” ha commentato il sottosegretario alle Politiche agricole alimentari e forestali, Gian Marco Centinaio, facendo riferimento alla sentenza in questione.