Grana Padano cambia il suo logo per la prima volta dal 1954

Grana Padano si rifà il look e cambia il suo logo per la prima volta dal 1954: ecco come verrà modificato.

di Manuela 21 Settembre 2022

Grana Padano ha deciso di rifarsi il look e, per la prima volta dal 1954, ecco che ha cambiato il suo logo. Non uno stravolgimento totale, si intende, ma una semplificazione sì.

Grana Padano ha dato l’annuncio ufficiale del cambio logo durante la Fashion Week 2022. Il logo precedente era praticamente rimasto invariato sin dal 1954 (piccole modifiche c’erano state, ma nulla di che).

Adesso, grazie a questo restyling, ecco che il logo è diventato più moderno e più in sintonia con le preferenze attuali (a inizio anno anche Barilla aveva sposato le linee guida del minimalismo semplificando il logo). La scritta Grana Padano centrale rimane, anche se scritta con un carattere diverso: quello vecchio era il font futura bold, mentre il nuovo font è stato cerato appositamente per il formaggio Grana Padano ed è stato depositato dal Consorzio (il che vuol dire che potrà essere usato solo ed esclusivamente per il formaggio Grana Padano Dop). Questa scritta non è più circondata da una doppia linea sopra e sotto, bensì da una linea singola, più spessa. Inoltre sono scomparse la G e la P sopra e sotto la scritta.

Diciamo che gli elementi base sono rimasti gli stessi, è stato solamente semplificato il logo. Renato Zaghini, presidente del Consorzio, ha spiegato che l’introduzione del nuovo logo è in linea con il piano marketing 2022-2024. Questo logo rinnovato vuole essere l’emblema di un formaggio dal sapore unico, frutto dei luoghi in cui viene prodotto e della qualità delle materie prime.

Sono poi state apportate anche altre modifiche. Per esempio sulle confezioni ci sarà l’indicazione univoca sulla stagionatura, mentre è stata creata la nuova categoria Riserva – -Oltre 24 Mesi.