Grana Padano e Sanpaolo, raggiunto l’accordo per rafforzare l’accesso al credito delle aziende

Il Consorzio di Tutela del Grana Padano DOP e Intesa Sanpaolo hanno raggiunto un accordo per rafforzare l'accesso al credito per le aziende.

di Luca Venturino 22 Giugno 2022

Il Consorzio di Tutela del Grana Padano DOP e Intesa Sanpaolo hanno recentemente raggiunto un accordo atto a rafforzare l’accesso al credito per aziende facenti parte della filiera: più precisamente, Intesa metterà a disposizione del Consorzio a delle imprese associate a esso una struttura dedicata che volta a offrire servizi di supporto e consulenza, in modo da accompagnare i player della filiera in questione verso un percorso di innovazione che possa portare a una transizione tecnologica e ambientale efficiente ed efficace.

Stando a quanto fatto trapelare, l’accordo è da intendersi come parte della serie di iniziative che la banca ha deciso di mettere in atto in coerenza e a supporto degli investimenti legati al PNRR: in questo caso specifico, i vertici delle due organizzazioni si sono concentrati nel dedicare particolare attenzione ai finanziamenti a medio e lungo termine garantiti da “pegno rotativo su forme di Grana Padano DOP” finalizzati principalmente alla stagionatura delle forme di formaggio, declinati secondo una formula funzionante anche nel breve termine atta a supportare e sostenere le esigenze finanziarie (che possono spaziare dalle più comuni spese di gestione fino alla trasformazione dei prodotti oppure nell’acquisto di servizi) delle singole aziende produttrici. Il Consorzio verificherà l’idoneità delle forme di Grana Padano DOP che verranno date dalle aziende consorziate in pegno, a garanzia delle linee di credito messe a disposizione dall’istituto di credito.