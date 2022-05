Grana Padano, i consumi crescono (+2,8) e il futuro si affronta con cauto ottimismo

di Luca Venturino 26 Maggio 2022

Il Consorzio Tutela Grana Padano approva alla quasi unanimità (98% a essere precisi) la relazione presentata dal Consiglio d’Amministrazione all’Assemblea Generale circa l’andamento del 2021, segnato da una buona crescita dei consumi (+2,8% – un aumento inatteso, secondo quanto dichiarato lo stesso Consorzio, considerando la vistosa crescita del 2020), prezzi in decisa ripresa e produzione in linea con gli obiettivi di crescita: elementi che consentono di pianificare l’approccio al futuro, che certamente si configura in maniera piuttosto preoccupante, partendo da una solida base di certezze.

Va sottolineato, infatti, che al di là delle comprensibili preoccupazioni legate al caro energia e alla crisi internazionale in atto, i primi quattro mesi del 2022 hanno confermato una tendenza in crescita che si erge sui risultati dell’anno precedente. Risultati che, nello specifico, si sono rivelati particolarmente positivi nel caso dell’export, cresciuto del 7,07% grazie anche alle nuove strategie accompagnate dal partner KPMG. “Questa collaborazione ci ha portato a rivisitare gli investimenti promo pubblicitari e a rivedere la struttura marketing interna” ha spiegato a tal proposito Stefano Berni, Direttore Generale del Consorzio, sottolineando come tali scelte stiano portando a investimenti per il 2022 pari a 36 milioni di euro.

“Con il piano produttivo varato a novembre ci siamo prefissati di legare la produzione all’aumento dei consumi, che devono anticipare e giustificare il suo andamento per evitare ripercussioni negative sui prezzi” ha invece commentato Renato Zaghini, presidente del Consorzio, facendo riferimento alla relazione sull’anno da poco concluso. “Anche i primi quattro mesi del 2022 confermano la tendenza, che così ha portato il mercato del Grana Padano Dop ad un andamento assai positivo. Dobbiamo tuttavia mantenere la guardia alta, per il caro energia, con il quale le aziende consorziate devono ogni giorno fare i conti”.