Granarolo compra il gorgonzola novarese Mario Costa

di Valentina Dirindin 20 Ottobre 2021

Granarolo fa shopping e acquista la Mario Costa Spa, storica produttrice novarese di gorgonzola. Un produttore da 15 milioni di euro di fatturato annuo, con una lavorazione di circa 20mila tonnellate di latte nei 12 mesi (che da domani saranno con tutta probabilità quelli dei soci allevatori della cooperativa).

Un acquisto che, per quanto piccolo per un’azienda come Granarolo, viene considerato strategico per il futuro del business: Granarolo dichiara infatti di avere come obiettivo il mercato estero, soprattutto per i prodotti riconosciuti come di grande qualità italiana. “Riteniamo che l’Italia abbia nelle sue Dop un potenziale altissimo, che può essere speso con grande profitto soprattutto sui mercati internazionali”, spiega Giampiero Calzolari, presidente di Granarolo.

Un salto verso i mercati esteri che, nelle strategie di Granarolo, parte proprio dal gorgonzola: “come Granarolo rivendiamo già molti prodotti DOP”, spiega Giampiero Calzolari, “ma il Gorgonzola sarà la prima DOP che ci mettiamo a produrre su larga scala”. Da qui l’acquisto del storico marchio e dello stabilimento novarese.

Nei piani dell’azienda c’è quello di far crescere velocemente la produzione di gorgonzola dello stabilimento di Novara un tempo appartenente alla società Mario Costa: Giampiero Calzolari fa sapere di volerla triplicare nel giro di qualche anno.