Grande Fratello Vip: Jo Squillo sostiene che il latte faccia diventare sordi

di Valentina Dirindin 13 Ottobre 2021

Il latte fa diventare sordi: almeno secondo quanto sostiene Jo Squillo dall’interno della casa del Grande Fratello Vip. Un luogo sempre molto ricco di perle di saggezza, questa volta legate alle controindicazioni dei latticini. È a causa di un eccessivo consumo di latte, infatti, che il padre della showgirl idolo degli anni Ottanta avrebbe perso l’udito: “Mio padre era ghiotto di latte, mangiava tutti i giorni latte, infatti è diventato sordo”, ha detto Jo Squillo chiacchierando con Aldo Montano della sua allergia alla caseina.

“Io gli dicevo “forse è anche il latte” ma lui “no, il latte fa bene””. E invece, vai a vedere, il latte non ha fatto per niente bene al babbo di Jo Squillo, perché “visto che la caseina è una colla”, suo padre alla fine è successo che il latte “gli ha incollato le orecchie”. E a noi mamme ora viene un dubbio: vuoi vedere che il fatto che i nostri figli piccoli proprio non ci vogliano ascoltare dipende dal biberon di latte che gli diamo la sera prima di andare a dormire?

Chissà se siamo ancora in tempo per cambiare alimentazioni e passare a una meno problematica camomilla, prima che gli si incollino definitivamente le orecchie. Peccato che Jo Squillo sia ancora chiusa nella casa del grande Fratello Vip, altrimenti avremmo potuto chiederle un prezioso consiglio.