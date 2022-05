Grano duro, sequestrate 105 tonnellate in tutta Italia

di Luca Venturino 25 Maggio 2022

Nelle ultime settimane gli agenti della Guardia di Finanza sono stati impegnati in un’operazione che ha coinvolto diverse regioni d’Italia atta a indagare e contrastare la pirateria agroalimentare. Nello specifico, i controlli degli agenti delle forze dell’ordine si sono conclusi con il sequestro di più di 105 tonnellate di grano duro da diverse regioni dello Stivale e con la denuncia di cinque persone, trovate colpevoli del reato di fabbricazione e commercio di beni usurpando titoli di proprietà industriale.

Le indagini, scolte dai Nuclei di Polizia Economico Finanziaria di Bari, Potenza, Palermo, Caltanissetta e Agrigento con la collaborazione dei colleghi delle Compagnie di Termoli e San Severo e della tenenza di Castellaneta, hanno fatto emergere numerose ipotesi illecite. Tra le tante, si segnala l’utilizzo di semi privi della prescritta certificazione (obbligatoria, invece, stando alle norme in materia attualmente in vigore), la vendita di alcune varietà protette di grano – tra cui “Antalis”, “Marco Aurelio”, “Athoris”, “Avispa”, “LG Anubis” e “Tirex” – senza aver tuttavia assolto gli obblighi previsti della legge e, ultimo ma non per minore gravità, la miscelazione del grano sequestrato con altro di tipologie differenti. I campioni prelevati dalle forze dell’ordine sono poi stati esaminati presso il laboratorio Crea di tecnologie alimentari e qualità di Foggia, specializzato nel settore in questione.