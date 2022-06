Grano: gli Emirati Arabi Uniti sospendono le esportazioni dei cereali indiani

di Luca Venturino 15 Giugno 2022

Gli Emirati Arabi Uniti (UAE) hanno recentemente annunciato una sospensione di quattro mesi complessivi delle esportazioni di grano e farina di frumento originari dall’India: in questo contesto, il Ministero dell’Economia dello Stato in questione ha citato le interruzioni dei flussi commerciali globali nel giustificare questa nuova misura, sottolineando che Nuova Delhi, di fatto, ha già garantito il via libera al flusso del grano verso gli UAE per il consumo interno.

Importante ricordare, infatti, che verso la metà di maggio l’India annunciò un’improvvisa sospensione delle esportazioni di grano, scuotendo ulteriormente la già delicata situazione del commercio alimentare internazionale. A distanza di una manciata di giorni il governo locale si premurò poi di aggiungere che, in ogni caso, Nuova Delhi avrebbe rispettato gli accordi stabiliti prima della data del blocco – tanto che a oggi le spedizioni di cereali ammontano a circa 470 mila tonnellate. Ora, le aziende arabe che intendono esportare o riesportare il grano indiano presente nei silos degli Emirati Arabi Uniti dovranno necessariamente presentare l’apposita domanda al ministero locale dell’Economia.

Infine occorre sottolineare che gli Emirati Arabi Uniti e l’India sono forti di un ampio patto commerciale, noto come Comprehensive Economic Partnership Trade Agreement (CEPA), sottoscritto lo scorso febbraio ed entrato in vigore il primo di maggio, che di fatto si propone di tagliare tutte le tariffe sullo scambio reciproco di beni mirando ad aumentare il valore complessivo del commercio annuale tra questi due Paesi a 100 miliardi di dollari entro cinque anni.