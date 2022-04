Grano, il Brasile si prepara ad aumentare le esportazioni grazie a un raccolto record

di Luca Venturino 14 Aprile 2022

Il Brasile è tradizionalmente considerato uno dei principali esportatori mondiali di soia, mais e caffè, ma l’abbondanza dei più recenti raccolti di grano potrebbero aiutare il Paese ad ampliare la propria influenza anche in questo settore. Gli agricoltori brasiliani, infatti, hanno sfruttato prezzi elevati e una redditività interessante per portare nei granai nazionali un raccolto record che di fatto potrebbe aiutare le esportazioni a raggiungere il massimo livello degli ultimi 11 anni.

Chiaro, non basta una buona annata per cementificare la posizione di Brasile come big del grano, ma con l’imperversare della guerra in Ucraina (e le sue eventuali conseguenze) è plausibile che il suo ruolo nel mercato globale continui a crescere. Interessante notare come il Brasile sia, storicamente, un grande importatore di grano; e il raccolto di quest’anno – che l’addetto brasiliano del Dipartimento dell’Agricoltura degli Stati Uniti ha fissato a 8,8 milioni di tonnellate – potrebbe essere un elemento di svolta, specie se consideriamo che molti dei principali acquirenti di grano brasiliano sono anche in cima alla lista dell’Ucraina, le cui scorte sono tuttora sotto attacco. Rimarrà da vedere se il Paese sudamericano riuscirà a imporsi come elemento permanente del mercato, o andrà a spegnersi come una meteora.

Più dell’80% del grano nazionale proviene dal sud del Paese, negli stati del Paranà e del Rio Grande do Sul; e la coltura fa molto affidamento sui fertilizzanti importati – che al momento sono molto difficili da reperire – la maggior parte dei quali furono assicurati prima dell’inizio del conflitto nel Mar Nero. Gli agricoltori brasiliani hanno anche dovuto fare i conti con un’ondata di siccità che ha di fatto rovinato i raccolti di soia all’inizio dell’anno; ma le previsioni per la raccolta del grano – prevista tra settembre e ottobre – sono decisamente ottimiste.