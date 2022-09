Grano: la Nigeria sta sviluppando varietà adatte al suo clima per aumentare la produzione

di Luca Venturino 12 Settembre 2022

La Nigeria è il più grande acquirente di grano dell’intero continente africano – un primato che, considerando i recenti scossoni alle linee di approvvigionamento internazionali, il blocco del flusso ucraino (timidamente ripristinato solamente nell’ultimo mese) e le crescenti difficoltà determinate dalla morsa della siccità o da altri eventi climatici avversi, pone il Paese in una posizione di pericolosa dipendenza alimentare. Secondo quanto riportato da Alarabiya News, tuttavia, la Nigeria avrebbe intrapreso un percorso di collaborazione con l’azienda alimentare Olam International Ltd al fine di sviluppare varietà di semi adatte al clima locale che permetteranno agli agricoltori di aumentare la produzione riducendo allo stesso tempo la dipendenza dall’estero.

Secondo una dichiarazione di Ashish Pande, responsabile nazionale di Olam Crown Flour Mill Ltd., tali sami appositamente creati in base alla topografia e al clima locale sarebbero già stati creati: una provvidenziale manna dal cielo, se consideriamo che – secondo il Dipartimento dell’Agricoltura degli Stati Uniti – la Nigeria ha raccolto meno dell’uno per cento delle 4,7 milioni di tonnellate di grano consumate nel corso del 2021. La produzione domestica di grano, infatti, è storicamente stata ostacolata dalla mancanza di varietà di semi appropriate alle condizioni locali, dagli alti costi dei fertilizzanti e dalla mancanza di impianti di irrigazione: i nuovi semi, in questo contesto, rappresentano la speranza di allontanarsi dai capricci del mercato internazionale.