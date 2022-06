Grano, l’Europa lancia una piattaforma per facilitare l’export tra Ucraina e le imprese

di Luca Venturino 3 Giugno 2022

Facilitare e rendere più efficiente la comunicazione tra l’Ucraina e le imprese operanti sul territorio europeo, in modo da accelerare quanto possibile l’esportazione di grano e altri prodotti agricoli dal cosiddetto “Granaio d’Europa” e allontanare, allo stesso tempo, lo spettro di una crisi alimentare su scala globale. Questo, in parole povere, l’obiettivo che si è prefissa l’Unione Europea con il lancio di una piattaforma su rete Enterprise Europe; che di fatto fungerà da ulteriore supporto alla creazione dei “corridoi di solidarietà” che Bruxelles sta cercando di organizzare in collaborazione con gli Stati membri, le autorità competenti e gli operatori ucraini.

“Milioni di tonnellate di grano sono bloccate in Ucraina e dobbiamo unire le forze attraverso i settori e le frontiere per smuoverle attraverso aziende che cercano modi per sostenere le esportazioni ucraine, aziende che offrono soluzioni di trasporto o di stoccaggio e commercianti di grano ucraini che cercano partner logistici” ha spiegato a tal proposito il commissario per i trasporti Adina Vălean. “La nostra piattaforma di matchmaking aiuterà a creare nuove partnership: non vedo l’ora di vederle in azione, ogni tonnellata di grano è importante!”.