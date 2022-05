Grano, l’Ue al lavoro su un piano d’azione per l’export dall’Ucraina

di Marco Locatelli 12 Maggio 2022

Continua ad essere un problema l’approvvigionamento di grano nel mondo a causa dello stop dei “granai d’Europa” per via della guerra in Ucraina. E così l’Unione europea sta lavorando ad un piano di azione per permettere l’export del grano dall’Ucraina.

L’obiettivo di questa missione è di aggirare il blocco dei porti sul Mar Nero, il più importante canale per le esportazioni dell’Ucraina, e quindi rendere più facile il commercio di prodotti tra Europa ed Ucraina.

L’Ue cercherà quindi di aprire corridoi di solidarietà per permettere al grano, ma non solo (anche altri cereali) di uscire dai confini nazionali ed entrare nei mercati internazionali e all’interno delle catene di approvvigionamento globali.

Secondo un’analisi dell’azienda Kayrros il raccolto di grano dell’Ucraina potrebbe calare del 35% su base annua. Tuttavia il Paese ha scorte di grano sufficienti a sfamare la sua popolazione, secondo quanto dichiarato dal viceministro dell’agricoltura Vysotskiy