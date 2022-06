Grano, sequestrato a Livorno un carico trattato con una sostanza tossica

di Luca Venturino 26 Giugno 2022

Gli agenti della Guardia di Finanza, in collaborazione con i membri dell’Agenzia delle Accise, Dogane e Monopoli di Livorno hanno recentemente bloccato un carico da 22 tonnellate complessive di Teff, una particolare tipologia di grano del tutto privo di glutine, scoprendo in seguito che era stato trattato con una sostanza tossica e pericolosa per la salute dell’uomo. Il carico di cereali in questione proveniva dall’Etiopia ed era stato importato entro i confini dello Stivale da una società marchigiana: come accennato in precedenza, la sua particolarità è di essere completamente privo di glutine, ed è pertanto utile tanto per i celiaci quanto per le diete che impiegano un basso contenuto glicemico. Stando a quanto fatto trapelare dalle forze dell’ordine, l’intero carico sarebbe stato destinato per la vendita al dettaglio per un valore complessivo di circa 220 mila euro.

Una volta intercettato dalle forze dell’ordine, il grano è stato sottoposto ad alcune specifiche analisi di laboratorio da parte del personale medico della Asl locale, che come anticipato hanno confermato i sospetti della Guardia di Finanza: Il carico era infatti stato trattato con del propiconazolo, un pesticida tossico vietato dalla normativa europea dal 2019 con il Regolamento di esecuzione UE 2018/1865. Ne consegue che, con i risultati delle analisi alla mano, il PM si è rivolto al Giudice delle Indagini preliminari per chiedere l’emissione di sequestro preventivo al fine di sventare un pericolo per la salute pubblica: stando agli ultimi aggiornamenti, il rappresentante legale dell’azienda importatrice si trova inoltre a fare i conti con un accusa di detenzione di sostanze alimentari nocive, previsto dall’art. 444 cp.