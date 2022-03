Grappa: è ufficialmente nato il Consorzio di Tutela Nazionale

di Luca Venturino 9 Marzo 2022

È stato ufficialmente istituito il Consorzio di Tutela Nazionale della Grappa, creato in seguito alla trasformazione dell’Istituto Nazionale Grappa, presieduto da Sebastiano Caffo, nella sede di AssoDistil. Il distillato, tra i più importanti in assoluto a livello nazionale, era registrato come Indicazione Geografica dall’ormai lontano 2008, e come tale ora potrà essere protetto e tutelato.

La prima mossa del neonato Consorzio è stata chiedere al governo di varare il decreto per il riconoscimento della personalità giuridica ai Consorzi delle bevande spiritose, in modo che possa cominciare quanto prima con le attività di tutela e promozione del prodotto. Attività che saranno coadiuvate dalla presenza di AssoDistil, realtà già consolidata che garantirà la continuità con gli obiettivi portati avanti da tempo dall’Istituto Nazionale.

“Questo è solo il punto di partenza per il rilancio del nostro distillato di bandiera” ha commentato a tal proposito il presidente del Comitato nazionale Acquaviti di AssoDistil, Cesare Mazzetti. “Il nostro Consorzio nei prossimi anni si impegnerà oltre che nella tutela, anche nella promozione di questa preziosa acquavite, la Grappa, che racchiude in ogni sorso la storia e le autentiche tradizioni italiane”.