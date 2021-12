Green Pass, a Torino i cartelli nei ristoranti per spiegare che è obbligatorio

di Luca Venturino 29 Dicembre 2021

A partire dall’ultimo decreto volto a fermare l’ondata di contagi da Covid-19, è scattato l’obbligo di Green Pass rinforzato anche per una semplice consumazione al bancone; e ristoranti e bar devono adeguarsi alle nuove regole pur proteggendo i propri interessi: ecco spiegata l’iniziativa di Epat Torino, che ha distribuito ai proprietari dei locali 5000 cartelli da esporre all’entrata.

Cartelli che, per l’appunto, si limitano a dare il benvenuto al cliente ricordandogli le nuove regole in vigore fino al 31 marzo 2022, e che in ogni caso il Green Pass rinforzato non è necessario per i tavoli all’esterno e per ritirare l’asporto. “Le nuove regole certamente pesanti per alcune categorie, mirano ad evitare i contagi che peraltro continuano in modo esponenziale”, ha commentato il direttore di Epat Torino Claudio Ferraro. “Accettiamo le restrizioni nella convinzione che non possono essere i ‘soliti noti’ a pagare le conseguenze economiche della pandemia”.