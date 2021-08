Green Pass: ai clienti che non ce l’hanno, ristoratore propone tampone rapido

di Elisa Erriu 7 Agosto 2021

Siamo al primo sabato da quando è entrato in vigore il Green Pass. Un ristoratore di Forte dei Marmi sta già pensando di proporre una “soluzione” a tutti i suoi clienti che non ce l’hanno: il tampone rapido.

Sarebbe così, di fatto, una sorta di Green Pass “subito disponibile”: Aurelio Fontani, proprietario del Riviera Lounge Club Bistrot sul lungomare di Forte dei Marmi, ha pensato di offrire questa alternativa a tutti i clienti sprovvisti della certificazione verde, ufficialmente obbligatoria da ieri. Tra i requisiti per ottenere il Green Pass, in effetti, è contemplata dalla nuova normativa la “certificata negatività ad un tampone antigenico rapido (eseguibile anche in poco più di un quarto d’ora) entro 48 ore dall’occasione di aggregazione”.

Così ecco la proposta: tamponi rapidi all’ingresso. «In altri miei ristoranti che non hanno spazi all’aperto per i tavoli, abbiamo predisposto un addetto specializzato a disposizione del cliente”, ha detto Fontani. “Ma a Forte dei Marmi la situazione è più complicata. Il Riviera ha infatti molti posti all’aperto. Più volte in passato ci sono stati episodi di acquazzoni estivi o di maltempo che non permettono di servire i clienti all’esterno. Non possiamo farci trovare impreparati. Per questo ho già acquistato un migliaio circa di tamponi per i miei locali, magari decidessimo di introdurre già dalla prossima settimana, una postazione simile».