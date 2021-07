Green Pass: obblighi, sanzioni e controlli che pesano sui ristoranti

“Nelle more dell’adozione del predetto decreto, per le finalità di cui al presente articolo possono essere utilizzate le certificazioni rilasciate in formato cartaceo”. Ma a breve dovrebbe arrivare una nuova app sviluppata dal ministero della Salute, VerificaC19 – che si spera abbia una vita più fortunata di Immuni. Con l’app basterà inquadrare il QR code del cliente – quello salvato nella galleria immagini sullo smartphone o quello stampato – e il software fornirà la risposta: spunta verde, o segnale rosso (se per esempio il codice QR è scaduto perché sono passate più di 48 ore dal tampone, o 6 mesi dalla guarigione, e ancora 9 mesi dalla seconda dose, o 42 giorni dalla prima dose, che salgono a 84 se il vaccino è Astrazeneca).

Tutto qui? In teoria il “verificatore“, ovvero il gestore del locale nel nostro caso, può anche chiedere il documento di identità, visto che l’app fornisce solo nome e cognome. Non lo dice questo decreto ma una norma precedente, il Dpcm del 7 giugno scorso (“L’intestatario della certificazioneverde COVID-19 all’atto della verifica di cui al comma 1 dimostra, a richiesta dei verificatori di cui al comma 2, la propria identità personale mediante l’esibizione di un documento di identità”).

Le multe per clienti e ristoratori

Che succede se le suddette regole non vengono rispettate, e cioè se un cliente viene fatto entrare anche senza Green pass? Nonostante le proteste della Fipe-Confcommercio (vari esponenti locali hanno affermato in questo giorni: “Non possiamo trasformarci in controllori o sceriffi”), le sanzioni sono sia per i clienti che per gli esercenti: da 400 a 100 euro. Non solo, perché se le trasgressioni sono ripetute, tre volte in tre giorni diversi, il locale può venire chiuso da 1 a 10 giorni.