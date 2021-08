Green Pass al supermercato e nei centri commerciali, serve o no?

Da venerdì 6 agosto entrerà in vigore il Green Pass, ma sarà obbligatorio per entrare nei supermercati e nei centri commerciali?

di Marco Locatelli 4 Agosto 2021

In molti se lo stanno chiedendo: ma per entrare nei supermercati e nei centri commerciali il Green Pass serve? La risposta è: no.

Nonostante si tratti evidentemente di luoghi dove il rischio assembramento è molto alto, al momento il Governo ha deciso di non imporre l’obbligo della Certificazione verde all’ingresso di supermercati e centri commerciali.

Da venerdì 6 agosto l’accesso sarà quindi libero in supermercati, centri commerciali, ristornati all’aperto, piscine all’aperto, bar al bancone.

I minori di 12 anni non sono obbligati ad esibire il Green Pass e non lo è nemmeno sui mezzi pubblici, ma probabilmente le cose cambieranno da settembre.

Ricordiamo che è invece obbligatorio in centri culturali e sociali, parchi a tema e divertimento, musei, mostre, teatri e cinema, ristoranti al chiuso, stadi ed eventi sportivi, piscine e palestre, sale gioco e bingo, concorsi pubblici.