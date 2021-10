Green Pass: biscottificio Gentilini di Roma in crisi, il 10% dei dipendenti non ha il certificato verde

Iniziano i problemi per le piccole aziende: il biscottificio Gentilini di Roma in crisi, il 10% dei dipendenti non ha il Green Pass.

di Manuela 15 Ottobre 2021

Come prevedibile, cominciano ad arrivare le prime segnalazioni di problemi con il Green Pass inerenti le piccole aziende. Il biscottificio Gentilini di Roma, infatti, è in crisi a causa del fatto che il 10% dei dipendenti non ha il certificato verde.

Tutti a pensare a chi controlla chi e quando, ma le piccole aziende stanno cominciando a tirare fuori i problemi più concreti inerenti l’obbligo di Green Pass sul posto di lavoro, in vigore da oggi, 15 ottobre.

Paolo Gentilini, presidente e AD dell’azienda con sede sulla Tiburtina, ha rivelato ad Ansa le sue preoccupazioni. Il 10% dei suoi dipendenti (ne ha 80 in tutto) non ha il Green Pass e quindi da oggi deve rimanere a casa, senza stipendio.

Gentilini ha spiegato che, come azienda, si sono subito organizzati nominando un responsabile per il controllo a campione dei certificati, così come richiesto dalla legge. Ma le sue preoccupazioni sono altre: il 10% dei suoi dipendenti non solo rifiuta di vaccinarsi, ma anche di sottoporsi continuamente a tampone.

Lui ha cercato di parlarci e di convincerli, ma non c’è stato niente da fare. Da oggi, infatti, qualcuno si è messo in ferie e qualcuno in malattia. Non sa come andrà a finire questa storia, ma lui sta facendo di tutto per cercare di salvare la produzione di biscotti.