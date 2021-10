Green Pass: Conad pagherà i tamponi ai dipendenti alle Befane di Rimini

Conad pagherà i tamponi ai dipendenti non vaccinati del centro commerciale Le Befane di Rimini per ottenere il Green Pass.

di Manuela 13 Ottobre 2021

Visto che dal 15 ottobre scatta l’obbligo di Green Pass per accedere al posto di lavoro, ecco che al centro commerciale le Befane di Rimini il supermercato Spazio Conad, gestito dalla società Emmeci, ha annunciato che pagherà i tamponi ai suoi dipendenti non vaccinati.

Prima un breve antefatto: il centro commerciale delle Befane si sta attrezzando allestendo un punto per fare i tamponi all’interno della galleria. Qui i dipendenti delle varie attività del centro commerciale che non si sono vaccinati potranno eseguire i test a prezzi calmierati.

All’interno delle Befane trova spazio anche un supermercato Conad, gestito dalla società Emmeci. È stata proprio questa società a inviare ai suoi dipendenti una nota nella quale, oltre ad avvertirli dell’installazione del punto tamponi, li avvisava anche della convenzione stipulata fra le Befane e la società che eseguirà i test, la HelpCode.life.

Ma non solo: Emmeci ha spiegato ai suoi dipendenti che non farà pagare loro i tamponi. In pratica fino al 31 dicembre 2021 sarà Conad, tramite Emmeci, a pagare i tamponi ai dipendenti, fino a un massimo di tre tamponi a settimana (considerando che gli antigenici valgono 48 ore).

In aggiunta per i dipendenti di Spazio Conad è stata anche riservata un’apposita fascia oraria.

Cia Conad, nel frattempo, non ha commentato l’iniziativa, ma ha solamente sottolineato che i gestori dei singoli punti vendita decidono autonomamente come comportarsi.

Massimo Bobbo, direttore del centro commerciale Le Befane shopping center, ha spiegato che sono stati contattati da questa società che si occupa di fare tamponi e che in estate era stata attiva lungo tutto il territorio della provincia. Per fornire un servizio alla comunità, hanno così deciso di allestire internamente questo centro tamponi, offrendo gli antigenici al costo di 15 euro, così come da convenzione Ausl.

Tale servizio sarà attivo tutti i giorni dalle ore 8 alle ore 11 e dalle ore 13 alle ore 18, in una postazione allestita al piano superiore della galleria centrale, sul lato di ingresso D.