Green Pass, in Liguria si spinge per lo stop delle sanzioni ai ristoratori

di Luca Venturino 22 Febbraio 2022

Basta sanzioni ai ristoratori che non chiedono il Green Pass ai propri clienti: questo il sunto della richiesta di Confcommercio Liguria alla Regione, espressa in una lettera inviata direttamente all’attenzione del governatore Giovanni Toti.

La proposta di Confcommercio si inquadra nell’idea di cambiare il passo circa le regole del Green Pass introducendo il principio dell’autoresponsabilità, in modo che se un cliente dovesse essere sprovvisto di certificazione verde sia lui a essere multato, e non più il ristoratore che non si è preoccupato di controllare. “Non si può andare avanti così all’infinito” spiega il presidente di Fipe-Confcommercio Liguria, Alessandro Cavo, riferendosi al modo in cui, negli ultimi mesi, i controlli sono stati a carico del personale di bar e ristoranti. “Perché questo lavoro comporta costi e oneri organizzativi tutt’altro che trascurabili per noi imprenditori. Per scovare quattro clienti senza certificato dobbiamo effettuare oltre 100 controlli. È un sistema che non sta più in piedi, divenuto sempre più complicato”.