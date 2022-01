Green Pass, in un ristorante del Trentino si scappa da una botola per evitare i controlli

Per sottrarsi dal controllo del Green Pass alcuni clienti di un ristorante nel Trentino sono fuggiti da una botola nella cucina.

di Luca Venturino 19 Gennaio 2022

Va ammesso che le strategie, i sotterfugi e le fughe di coloro che non hanno il Green Pass e che tentano di sottrarsi a un controllo delle forze dell’ordine ha un qualcosa di romantico, quasi hollywoodiano. È il caso di alcuni avventori di un ristorante in Valle del Chiese, in Trentino, che sono fuggiti da una botola nella cucina scappando nei prati verdi intorno al locale.

Insomma, ‘na roba che manco Shosanna Dreyfus in Bastardi Senza Gloria. I clienti in questione, evidentemente sprovvisti di Green Pass, hanno lasciato il ristorante pressoché vuoto, tanto che quando gli agenti sono entrati hanno trovato solamente due persone al tavolo, mentre il titolare del locale si è dimostrato reticente circa l’identità dei fuggitivi.

Pochi giorni dopo, però, scatta un nuovo controllo che verifica i requisiti di sorvegliabilità previsti dal DM 564/92 che prevede che non le persone non possano sottrarsi ai controlli: al titolare è stata segnalata la mancanza di questi ultimi, e così l’uomo è stato segnalato al comune. Nel frattempo, un dipendente del ristorante è stato denunciato e sanzionato perché si rifiutava di esibire il Green Pass.