Green Pass: Io Apro mappa i locali che non lo chiedono

di Marco Locatelli 6 Agosto 2021

Da oggi, in tutta Italia, è entrata in vigore l’obbligatorietà del Green Pass per poter entrare in alcuni luoghi pubblici, come bar e ristoranti. Nel frattempo il movimento “Io Apro” ha mappato e condiviso su alcuni gruppi Telegram tutti i locali che non chiedono la certificazione verde per entrare.

E i numeri non sono poi così ridotti: quasi 300 ristoranti, oltre 200 bar e circa 50 palestre. Il file, che si chiama APERTI E LIBERI, è in continuo aggiornamento e conta al momento più di mille luoghi.

Per finire nella mappa è sufficiente scrivere nel gruppo Telegram, ma diversi locali – come scrive Open – sono stati inseriti sulla base di segnalazione di utenti, oppure di post social in cui i titolari hanno dichiarato di non voler nessun Green Pass.

In grigio ci sono anche indicati tutti i locali che, invece, a partire da oggi chiederanno il Green Pass all’ingresso.